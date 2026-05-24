―［貧困東大生・布施川天馬］― みなさんは、先日東京大学の文化祭があったことをご存じですか？東京大学には1年に2回の文化祭があり、先日行われたのは「五月祭」と呼ばれる催し。戦前の園遊会に由来するという非常に由緒正しいお祭りです。なんとこのお祭りが、脅迫によって中止に追い込まれてしまいました。五月祭には毎回豪華ゲストが招かれますが、今回は参政党代表の神谷宗幣氏による講演が予定されており、これの