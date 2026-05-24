「中日−広島」（２４日、バンテリンドーム）広島の大卒４年目・名原典彦外野手が２戦連続１番起用され、３戦連続複数安打を放った。右翼守備でもフェンスに激突しながらのジャンピングキャッチを見せ、攻守で存在感が際立った。打撃では三回の２打席目で相手先発・高橋宏斗から左前打。さらに０−３の六回の３打席目では一二塁間を破る右前打とした。次打者・菊池が反撃の２ランを放ち、価値ある一打となった。右翼守備で