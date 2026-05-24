結婚式は人生の晴れ舞台。何ヶ月も前から準備を重ね、当日を迎える二人にとって、すべてが思い出に残る一日になります。ただ、どんなに入念に準備をしても、予想外のハプニングはつきものです。今回ご紹介するのは、過去に大きな反響を呼んだ実録エピソードの中から、ある秘密をかかえた男性が結婚披露宴で経験した“とんでもないアクシデント”の話。盛大な拍手に包まれた入場、キャンドルサービス――そのとき、友人たちが放った