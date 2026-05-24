モデルで女優の工藤美桜（26）が、23日放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。仮面ライダー、戦隊の両シリーズで変身をした経緯を明かした。博多大吉（55）が「仮面ライダーも出てて、戦隊も出てる人ですよね？工藤さんって。なんか歴史的な人ですよね？どっちも出てるってないんだよね」と聞いた。工藤は「どちらものシリーズに出てる人はいるんですけど、仮面ライダーでも戦