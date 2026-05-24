アイドルグループMaison book girl、エレクトリックリボンの元メンバーで、現在はdemipoguneのメンバーとして活動する和田輪が23日、Xを更新。高IQグループ「JAPAN MENSA」の会員になったことを報告した。「MENSA」は上位2%のIQ（知能指数）を持つ人々が参加する国際グループで、「JAPAN MENSA」はその日本支部。元日向坂46影山優佳（25）が会員になったことでも話題になった。和田は「mensa入れちゃいました…！」とWeb会員証が表