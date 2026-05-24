落語家柳亭小痴楽（37）が、2028年に6代目柳亭痴楽を襲名することを24日、NHKラジオ「小痴楽の楽屋ぞめき」生放送で小痴楽が発表した。落語芸術協会の春風亭昇太会長（66）によるトロンボーンのファンファーレを受け、「柳亭小痴楽、2028年に柳亭痴楽を襲名させていただきます！」と発表。「とうとう腹づもりを。2年間時間をいただいて、人間を磨いていこうと思います」とした。昇太から「お父さんの名前を継ぐって、なかなか勇気