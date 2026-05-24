マンチェスター・ユナイテッドが、ニューカッスル・ユナイテッドに所属するイタリア代表MFサンドロ・トナーリの獲得に本腰を入れるようだ。今季はマイケル・キャリック氏が指揮官に就任してから復調し、来季のチャンピオンズリーグ（CL）出場権を獲得したユナイテッド。しかし、今季のプレミアリーグ34試合でキャリアハイとなる9ゴールを記録したブラジル代表MFカゼミロが今夏に退団することがすでに決まっている。そのため、中盤