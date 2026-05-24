W杯のメンバー発表は代表監督が1人1人名前を読み上げていくスタイルが一般的だが、国によっては派手な映像や演出と共にメンバーを紹介したところもある。特に近年はそうしたスタイルが増えているようで、その中でもスペイン『as』がここまでのメンバー発表の中で1番オシャレと評価したのがセネガル代表だ。ちょっとしたミニドラマのように映像が作り込まれていて、代表選手の名前が1人ずつ書き上げられていく。同メディアは「独創