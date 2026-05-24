バルセロナは今夏の移籍市場でディフェンダーとストライカーの獲得を目指しており、様々な選手の名前が浮上しているが、新たな獲得候補が挙がっているようだ。スペイン『SPORT』が報じている。バルセロナはインテルに所属するイタリア代表DFアレッサンドロ・バストーニを今夏のターゲットにしていたが、スペインのサッカージャーナリストであるマッテオ・モレット氏によると、バストーニへの関心は完全に冷めつつある模様で、「バ