2026W杯でも優勝候補の一角に挙げられるフランス代表にとって、国内とチャンピオンズリーグで抜群のパフォーマンスを見せているパリ・サンジェルマンの戦い方は参考になるだろう。ルイス・エンリケ率いるパリでは、攻守両面の組織力が絶賛されている。クラブと代表の戦いに違いがあるとはいえ、代表もパリの戦いを1つのモデルにすべきかもしれない。仏『RMC Sport』によると、パリの中心選手であるフランス代表FWウスマン・デンベ