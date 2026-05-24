38歳を迎えた今も左足の精度は健在だ。今季オーストラリア・Aリーグで5ゴール12アシストを記録したメルボルン・ビクトリーMFフアン・マタは、国内リーグの最優秀選手に贈られるジョニー・ウォーレン・メダルを受賞した。マタはバレンシアやチェルシー、マンチェスター・ユナイテッドなどで活躍し、2024年よりオーストラリアへ。昨季はウェスタン・シドニー・ワンダラーズで思うように出番を増やせなかったが、移籍したメルボルンで