昨季プレミア王者となったリヴァプールだが、今季は非常に厳しい戦いを強いられた。最終節で勝利またはドローで終わることができれば来季のチャンピオンズリーグ出場権を獲得できるが、5位という成績は不本意なものだったと言って差し支えないだろう。チームを率いるアルネ・スロット監督には疑いの目が向けられ、シーズン終了後に解任されるのではないかとも言われている。しかし英『THE Sun』は、元オランダ代表DFヤン・エフェル