◆レスリング明治杯全日本選抜選手権最終日（２４日、東京・駒沢体育館）世界選手権（１０月・カザフスタン）代表、愛知・名古屋アジア大会（９月）選考会を兼ねて行い、グレコローマンスタイル７７キロ級決勝で２４年パリ五輪金メダルの日下尚（マルハン北日本）が、堀北一咲望（宮崎協会）を６―３で退け、優勝した。相手を寄せ付けない勝利だったが、試合内容には納得いかない様子。「うれしくない方の、何も言えねぇっ