◆パ・リーグ西武―オリックス（２４日・ベルーナドーム）オリックス・吉田輝星投手が９試合目で初失点を喫した。５回途中から４番手で登板し、今季初めてイニングをまたいだ６回に痛恨の被弾。２死一塁からカナリオに左越えへ勝ち越し２ランを運ばれた。３年ぶりの先発となった山岡が２／３回、２０球で降板。波乱の幕開けで２番手・山崎らが無失点で粘ってきたが、再び２点を追う展開で試合終盤に入った。