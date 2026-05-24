◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２４日・東京ドーム）巨人・泉口友汰内野手が１８打席ぶりの安打を記録した。「８番・遊撃」で出場。２打席目だった０―４の６回先頭で才木の１５３キロを叩きつけながら三塁内野安打となった。これが１３打席ぶりの安打だった１７日・ＤｅＮＡ戦（東京ドーム）の１打席目以来の安打。打撃面で苦しむ中でＨランプをともし、その後の得点につなげた。