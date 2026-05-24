◆レスリング明治杯全日本選抜選手権最終日（２４日、東京・駒沢体育館）世界選手権（１０月・カザフスタン）代表、愛知・名古屋アジア大会（９月）選考会を兼ねて行い、男子フリースタイル６５キロ級決勝で２４年パリ五輪金メダルの清岡幸大郎（カクシングループ）が優勝し、世界選手権、アジア大会代表入りを決めた。決勝は、昨年の世界選手権代表を争った田南部魁星（ミキハウス）だったが、３―０で寄せ付けず勝利を