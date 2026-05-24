◆プロバスケットボール男子りそなＢリーグチャンピオンシップ決勝長崎―琉球（２４日、神奈川・横浜アリーナ）第２戦が行われ、西地区優勝の長崎がワイルドカードの琉球に６６―６０で勝利した。２３日の第１戦を２点差で落とし、崖っぷちの状態から、勝負強さを発揮。リーグ参戦５季目、Ｂ１昇格３季目と異例のスピードでの初の日本一へ逆王手をかけた。ＮＢＡ経験のある長崎のスタンリー・ジョンソンが両チーム最多２５