「男子ゴルフ・日本プロ選手権センコーグループ・カップ・最終日」（２４日、蒲生ＧＣ＝パー７２）ついに、分厚い壁を突き破った。レフティ（左打ち）の細野勇策（２３）＝三共グループ＝が３日目を終えての首位を守りきって、初優勝を手にした。日本タイトルでの初優勝は昨年同大会の清水大成以来３１人目。レフティＶは、日本人としては１９９１年「ダイドードリンコ静岡オープン」で優勝した羽川豊以来、２人目の快挙とな