5月24日、東京競馬場で行われた優駿牝馬（G1・3歳オープン・牝・芝2400m）は、ジュウリョクピエロが1位で入線した。詳細は後ほど更新致します。主催者発表のものと照らし合わせください。◇オークスとは正式名称は優駿牝馬。3歳牝馬限定のG1レースで、牝馬クラシック三冠（桜花賞・オークス・秋華賞）の第2戦にあたる。スピードに加えスタミナと総合力が問われる格式の高いレース。ほとんどの馬には初めてとなる距離で、この