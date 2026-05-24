２４日、ブチッチ大統領を乗せ、北京に到着した飛行機。（北京＝新華社記者／金良快）【新華社北京5月24日】中国に国賓として招かれたセルビアのブチッチ大統領が24日、北京に到着した。習近平（しゅう・きんぺい）国家主席の招きに応じた訪問で、5日間滞在する。セルビアは中国と「新時代の運命共同体」を構築した最初の欧州国家で、東南欧地域での中国の重要なパートナーでもある。ブチッチ大統領が国賓として中国を訪問する