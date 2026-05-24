“ALL390円”で可愛い推しグッズが揃う「サンキューマート」から、サンリオの人気キャラクター「ハンギョドン」の限定アイテムが登場♡梅雨シーズンにぴったりな爽やかブルーを基調にした全18アイテムが、2026年6月中旬より順次発売されます。コミック風デザインで描かれたハンギョドンや、お友だちの“さゆり”“イタロー”にも注目。持っているだけで気分が明るくなりそうなラインナッ