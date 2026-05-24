◇プロ野球セ・リーグ 中日-広島（24日、バンテリンドーム）中日の郄橋宏斗投手が逆転を許し6回途中で降板しました。初回に3点の先制をもらった郄橋投手は、3回にピンチを招きますが無失点に抑え、4回と5回は連続で3者凡退に仕留めるなど無失点で勝利投手の権利を得ます。しかし6回、1アウト1塁で菊池涼介選手にホームランを浴び1点差に迫られると、その後2アウトからヒットと2つのフォアボールで満塁となります。この