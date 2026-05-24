映画『劇場版総集編メイドインアビス【前編】旅立ちの夜明け』舞台あいさつが24日、都内で行われ、声優の富田美憂（リコ役）、伊瀬茉莉也（レグ役）、井澤詩織（ナナチ役）が登壇した。【写真】美しい！華やかな衣装で登壇した富田美憂、伊瀬茉莉也、井澤詩織のソロカットドレッシーな衣装をまとった3人は、観客からの大きな拍手に笑顔で応えながら登場した。本作は、2019年に公開されたものとなるが、客席にはこの日の上映が