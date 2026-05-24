◇パ・リーグ西武―オリックス（2026年5月24日ベルーナドーム）オリックスのシーモアがヒヤリとさせた。2―2の同点で迎えた6回裏の守り。先頭の長谷川へのカウント1―1となったところでトレーナーが一塁の守備位置へ。ともにベンチへ退きスタンドは騒然となったが、間もなくグラウンドへ戻ってプレーは再開された。シーモアは試合前の時点で28打席連続ノーヒット。この日も2打席凡退し、同点に追いついた6回、なお2死