乃木坂46の池田瑛紗（24）が、24日放送のTBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜前9：54）に出演し、男性のハーフパンツ勤務に理解を示した。【写真】レトロビューティー魅せる池田瑛紗「東京クールビズ」の一環で、東京都庁の職員が業務内容によってハーフパンツ着用を推奨。男性職員の足出しなどにさまざまな意見がある。番組では「おじさんのハーフパンツがキモい」という声もあると紹介し、“ハーフパンツ論争”を取り上