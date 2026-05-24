【競馬】優駿牝馬G1（5月24日／東京競馬場・3歳牝馬オープン・芝2400メートル）【映像】今村聖奈＆ジュウリョクピエロ、“歴史的快挙”レースハイライト第87回、優駿牝馬（オークス）が24日（日）に東京競馬場で開催。5番人気で、5大クラシックレース（桜花賞、皐月賞、オークス、日本ダービー、菊花賞）に中央競馬の女性騎手として初めて挑んだ今村聖奈騎手とジュウリョクピエロ（牝3