歌手で女優の小柳ルミ子（73）が24日、TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜後1・00）にゲスト出演し、代表作の映画「白蛇抄」の裏話を披露した。83年公開の同作に主演。夫に先立たれ、絶望から身投げしようとする女・うたを熱演した。助けられた寺の住職の後妻に収まり、その息子とも体の関係に。大胆なヌードシーンも披露した。84年の日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞するなど、大きな話題になった。小柳がち