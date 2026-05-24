◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー阪神（24日、東京ドーム）巨人の先発マウンドにあがった竹丸和幸投手が、6回4失点で降板しました。8試合目の登板となるこの日。初回を三者凡退の立ち上がりとすると、2回の先頭・佐藤輝明選手にはヒットを許すも、落ち着いて後続を打ち取ります。3回にも先頭にヒットを浴び、送りバントとゴロの間に三塁まで進塁を許すも、得点は許さず。4回にも三者凡退と無失点イニングを続けました。しかし5回、1ア