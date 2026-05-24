2026年5月15日、台湾メディアの公視新聞網は、日本のアニメミュージカルが世界のファンを席巻していると報じた。記事は、「舞台では『美少女戦士セーラームーン』のキャラクターを演じる俳優たちが、日本の中学校の制服姿から、一瞬でセーラー服のミニスカートをまとった戦士へと変身し、敵と戦う。日本の有名アニメを忠実に再現したミュージカルは、国内ファンだけでなく、世界各地での公演でも満席が続くほど人気を集めている」