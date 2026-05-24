「スーツ」から「普段着」の装いへ。新型CX-5に見る“フランス車的”な軽快さフォーマルからカジュアルへ。ドイツ車からフランス車へ。新しいマツダ「CX-5」に触れて筆者（工藤貴宏）が感じたことを端的に表すとすれば、そのふたつです。【画像】これがマツダ「新型CX-5」です！（56枚）まずフォーマルからカジュアルへ。これはエクステリアもインテリアも含めたデザインと雰囲気です。先代のCX-5はデザインコンシャスなク