開始直後、“電光石火弾”が生まれた。横浜F・マリノスは５月24日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第18節で東京ヴェルディと敵地で対戦。後半開始からわずか13秒で追加点を奪った。横浜FMは前半を３−０でリードして折り返す。そして迎えた後半、キックオフ直後のファーストプレーだった。 自陣最終ラインから敵陣へ大きなロングボールを送られると、その流れから井上太聖が右サイドでボールを持ち、鋭いクロス