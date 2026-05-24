◇パ・リーグソフトバンク―日本ハム（2026年5月24日みずほペイペイドーム）ソフトバンクの柳田悠岐外野手（37）が、第6号となる勝ち越し2ランを放った。この日は王貞治球団会長（85）のもとで形作られた、ホークスの野球の歴史と精神を次世代へ継承する王レガシープロジェクトの一環として王レガシーデーを開催。ホークス選手は背番号「89」の特別ユニホームを着用して試合に臨んでおり「自分の力ではありませんが、