大相撲夏場所は24日、千秋楽を迎え、恒例の協会あいさつでは八角理事長（元横綱・北勝海）が「連日、ご来場いただきました皆様のご支援、声援のたまものと心より御礼申し上げます」と感謝の気持ちを口にした。拍手で応えた館内の盛り上がりとは対照的に土俵上は…。いつもは看板力士が勢揃いするが、今場所は上位に休場力士が続出。この日土俵上に上がったのは大関・霧島、関脇の熱海富士、琴勝峰、小結・若隆景の4人。豊昇龍