ブリヂストン・レディースで通算2勝目を挙げた入谷響＝24日、千葉県袖ケ浦CC袖ケ浦（ゲッティ＝共同）ブリヂストン・レディース最終日（24日・千葉県袖ケ浦CC袖ケ浦＝6732ヤード、パー72）20歳の入谷響が4バーディー、1ボギー、1ダブルボギーの71で回り、通算9アンダーの207で首位を守って昨年6月以来の通算2勝目を挙げた。悪天候で大会が3日間に短縮されたため、賞金加算は規定により75％の1350万円。69を出した吉田鈴が1打差