◇MLB ドジャース 11-3 ブリュワーズ(日本時間24日、アメリカンファミリー・フィールド)ドジャースの佐々木朗希投手が5回3失点で今季3勝目。デーブ・ロバーツ監督はその成長ぶりをたたえました。佐々木投手は初回に自らのエラーも絡み3点を失うも、以降は無失点ピッチング。2回2アウトから5回までは10人連続アウトを奪うなど尻上がりに調子を上げ、前回登板に続いての勝利を手にしています。ロバーツ監督は試合後、「最初の3イニン