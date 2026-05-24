◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―広島（バンテリンドーム）中日・高橋宏斗投手が６回に一挙５点を失い、逆転を許した。１死から名原に右前打。続く菊池に左越え２ランを浴び、１点差に迫られた。さらに２死から坂倉に右翼線二塁打。連続四球で満塁を招き、持丸に一塁線を破られた。走者一掃の二塁打で逆転。ここでマウンドを降りた。５回までは２安打無失点。４度の３者凡退と安定していた。今季は過去７度の登板で１勝５敗と苦し