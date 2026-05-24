◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―広島（２４日・バンテリンドーム）広島・岡本駿投手が５回６安打３失点でマウンドを降りた。両軍無得点の初回、先頭・村松、田中に連打を献上し一、二塁。ボスラー、細川は連続三振に封じたが、阿部に四球を与え満塁から石川昴に中前２点打を浴びた。さらに２死一、二塁から鵜飼に左前適時打を許し、この回一挙３点を失った。２回も２死一、三塁を招いたが無失点。３回以降は立ち直り、６回の打