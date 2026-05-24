◆春季高校野球関東大会▽決勝横浜１３―３浦和学院（２４日・千葉県野球場）２２年以来４年ぶりの関東制覇を懸けて先発した浦和学院のエース右腕・日高創太投手（３年）は３回１／３を投げ４安打２失点で無念の降板となった。最速は自己タイの１４７キロを記録したものの、横浜打線につかまった。初回先頭から横浜・小野舜友（３年）に投じた４球目の直球を右翼席に運ばれた。「自分の実力のなさを感じた登板だった。レベル