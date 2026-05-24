男子１部３０００メートル障害決勝が行われ、早大の佐々木哲（２年）が８分２４秒９６の大会新記録で優勝した。スタート直後から独走し、新宅雅也（日体大）が１９７７年にマークした大会記録（８分３５秒２）を４９年ぶりに更新。日本学生歴代３位の好記録となった。２位は東海大の小野真忠（３年）が８分３１秒４１で続いた。８分４３秒６２で３位に食い込んだのは、中大長距離ブロックの主務を務める“日本一速い主務”こと