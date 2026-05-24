◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―広島（２４日・バンテリンドーム）広島が６回に一挙５得点で逆転に成功し、中日の先発・高橋宏斗投手をマウンドから引きずり下ろした。３点ビハインドの６回は、育成から支配下昇格したばかりの名原が起点となった。１死からデビューから３試合連続マルチ安打となる右前打で出塁。続く菊池が左翼へ２号２ランを放ち１点差に迫った。菊池は「割り切っていった結果入ってくれて良かったです」とコメ