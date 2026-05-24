◆東京六大学野球春季リーグ戦第７週第２日▽立大８―３東大（２４日・神宮）東大が立大に敗れ、今季のリーグ戦を２勝８敗１分で終えた。今季は２０１７年秋以来９年ぶりとなる勝ち点を挙げるなど、チームスローガンである「勝撃（しょうげき）」を体現。春のリーグ戦での勝ち点は、１９９７年に立大から挙げて以来２９年ぶりで、法大からは１９５３年以来７３年ぶり。さらに春の法大戦で２戦連勝の勝ち点奪取は、１９２８年以来