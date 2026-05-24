文筆家でタレントの宮田愛萌（２８）が２４日、都内で行われた「初エッセイ『ないなら書けばいいじゃない！』出版記念イベント」に出席した。２０２３年に万葉集をテーマにした小説集「きらきらし」で小説デビューを果たした宮田が自身初となるエッセイを刊行した。日常の出来事のなかに潜む感情や違和感をすくいあげるような筆致で紡がれたファン必読の一冊となっている。小説とは違うジャンルの執筆で生みの苦しみを味わ