◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２４日・東京ドーム）巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）がリーグトップタイの６勝目を懸け先発したが、６回を８安打４失点で降板した。球数は９９球。５、６回と昨年のセ王者の阪神に捉えられた。初回、先頭のドラ１・立石を右飛に打ち取るなど３者凡退の立ち上がり。２回、３回はそれぞれ先頭に安打を許したが、後続を仕留めて得点を与えなかった。４回は森下、佐藤、大山のクリー