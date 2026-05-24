24日午後1時半ごろ、出水市上大川内鮎川の国道447号で、「国道上で木が倒れ、通行できない」と消防に通報がありました。 現場は片側1車線で近くの電線に倒木が絡まり、復旧作業を行うため、午後2時半現在、全面通行止めになっています。 ・ ・ ・