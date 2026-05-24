遍路体験する外国人/屋島寺 お遍路を通じて四国・香川の文化を外国人に知ってもらおうと高松市で体験ツアーが行われました。 香川県国際課が主催した遍路体験には、香川県に住む外国人12人が参加。白装束を羽織るなど、お遍路の衣装に着替えて高松市の第８４番札所屋島寺を目指しました。 屋島寺では、手の清めかたなどの作法を教わりながら参拝していました。 主催した香川県では、参加者に体験の様子や感