◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー阪神（24日、東京ドーム）阪神のドラフト1位ルーキー立石正広選手がプロ第1号ホームランを、同じくドラフト1位ルーキーの巨人・竹丸和幸投手から放ちました。147.9キロの外角ストレートを捉えると、球場では乾いた打撃音。逆方向に運んだ一発は、打球速度164.5キロ、飛距離118m、打球角度28度で右中間スタンドへ。このホームランに解説を務めた阪神OB・赤星憲広さんも驚き。「見事としか言いようがない