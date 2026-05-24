J1清水は24日、ホーム開催のG大阪戦（MUFG国立）に合わせ、静岡駅発―東京駅着の特別新幹線「エスパルス新幹線＃しみず432号」を運行した。東海道新幹線を貸し切り、約1100人のサポーターがオレンジ一色となって“国立決戦”へ大移動。乗車券は発売開始から約10分で完売するなど、大きな注目を集めた。中には、この新幹線に乗るため東京方面から静岡入りしたサポーターの姿も。車内では伊東輝悦アンバサダーらによる特別番組