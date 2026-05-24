フリーキャスターの丸岡いずみさんが、自身の公式ブログおよび公式Xを5月12日に更新。首に毛虫による皮膚炎が起きたことを明かしました。 【写真を見る】【 丸岡いずみ 】人生初の毛虫被害で皮膚炎に「こんなに痒いのね」GWのキャンプや露天風呂が原因か丸岡さんは「湿疹の原因は。。」と題した投稿で、「一週間ほど前から首が痒かったけどまぁ〜、そのうち治るだろう…と放置していた」とコメント。その後、鏡で確認