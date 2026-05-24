イランとの交渉をめぐっては、攻撃再開をちらつかせては「延期」と表明、またまた「再攻撃を検討」などと、二転三転が続くトランプ大統領。そんなアメリカを尻目に、中国とロシアが結束を保持しています。【写真で見る】米世論調査 64％が「イランとの戦争誤り」高市総理を最高級待遇で出迎え日韓“急接近”の背景に、両国取り巻く情勢が...19日、韓国・李在明大統領のふるさと・安東市に到着した高市総理。夜には、韓国伝統の花