「巨人−阪神」（２４日、東京ドーム）阪神・梅野隆太郎捕手が３年ぶりの本塁打を放って、チームに先制点をもたらした。五回１死で相手先発・竹丸のカットボールをジャストミート。打球が左翼スタンド中段に突き刺さると、敵地のファンは大興奮に包まれた。梅野の本塁打は２０２３年６月４日・ロッテ戦（甲子園）以来、実に３年ぶり。二回の１打席目はフェンスギリギリの右飛で「１打席目の感覚も良かったのでいいイメージ